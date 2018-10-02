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KDK'dan, hastane müdürünün nakil başvurusu kararı
Kamu Denetçiliği Kurumu, 2010 yılından bu yana sosyal imkanları kısıtlı bir ilçede hastane müdürü olarak görev yapan personelin, nakil talebinin cevap verilmeyerek reddedilmesinin hukuka uygun olmadığına karar verdi.
2010 yılından bu yana birinci derece kalkınma öncelikli yöreler arasında bulunan bir ilçede çalışan hastane müdürü, ilçenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları ile 8 yıllık görev süresi dikkate alınarak,
Ankara, Balıkesir ve Bartın taşra teşkilatında E2 ve E3 grubu Entegre İlçe Devlet Hastanelerinde boş bulunan bir kadroya atanmak istenmiş,
ancak bu talebi cevap verilmeyerek reddedilmiştir.
Kamu Denetçiliği Kurumu, yaptığı incelemede, Sağlık Bakanlığının başvuranı naklen atamama işleminin hakkaniyete aykırı olduğu dolayısıyla idarenin personel durumunu en kısa sürede gözden geçirerek ve başvuranın tercih sıralamasını dikkate alarak naklen tayin talebini tekrar değerlendirmesi gerektiğine karar verdi.
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