1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şırnak'ta 'teröre lanet' yürüyüşü

PKK'lı teröristlerin geçen hafta yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın şehit düştüğü Silopi ilçesinin Çalışkan beldesinde, vatandaşlar, Türk bayrakları ile yürüdü, teröre tepkisini dile getirdi
02 Ekim 2018 11:01
Yazdır
Şırnak'ta 'teröre lanet' yürüyüşü

Şırnak'ta geçen hafta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın şehit düştüğü Silopi ilçesinin Çalışkan beldesinde, "teröre lanet" yürüyüşü yapıldı.

Şehit korucu Süleyman Tosun'un Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde toplanan 7'den 70'e her yaştan vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile "kahrolsun PKK" sloganları attı.

Burada vatandaşlar adına açıklama yapan şehit Tosun'un kardeşi Mehmet Emin Tosun, terörle mücadelenin bugün gerçekleşmediğini, yıllardır bu topraklarda teröre karşı mücadele yürütüldüğünü söyledi.

"Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa ilk şehitlerimiz değil, sonuncu olmayacağını bilsek dahi bu ihtimal, bizi asla mücadelemizden yıldırmayacaktır." diyen Tosun, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ve inanıyoruz ki bu mücadele bugün başlamadı. Düşman FETÖ idi, sancak Ömer Halisdemir'in elindeydi. Dün düşman PKK idi, sancak Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın elindeydi. Yarın da sancağın Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın çocuklarının elinde olacağının bilinmesini isteriz. Terörle mücadelede şehit düşen ve gazi olan güvenlik güçleri ile gurur duyuyoruz."

Daha sonra vatandaşlar, Fatih Mahallesi'nden Çalışkan Camisi'ne kadar Türk bayrakları ile "Hain PKK hesap verecek" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları eşliğinde yürüdü.

Yürüyüş sonunda konuşan şehit Tosun'un ağabeyi Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun, terör örgütü PKK'nın iki amacının olduğunu belirterek, bunlardan birincisinin "din düşmanlığı", ikincisinin ise "Kürt düşmanlığı" olduğunu aktardı.

Nadir Tosun, "Sadece amaçları budur, başka hiçbir icraatları da yoktur. 5 kilometre kuzeyimizdeki tepeye gelmişler, kalleşçe mayın döşemişler. Erkeksen tüm terör örgütü PKK'yı getir, çatışalım. Gel bizi şehit et. O zaman erkek olduğunu anlayacağız." şeklinde konuştu.

- "Devletimize daha çok bağlanıyoruz"

Şehit Tosun'un kızı Halime Tosun, babasının şehit olmasından duydukları gururu anlattı.

Tosun, "Babam şehit oldu. Ne mutlu ona ki şehit oldu. PKK zannetmesin ki onlar bizi öldürünce biz biteceğiz. Devletimize daha çok bağlanıyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Tosun, "Biz sizin yolunuzdan hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Babam yüz sene daha yaşasaydı, yüz sene daha sizin yolunuzda olurdu. Biz de bu davadan, bu yoldan dönmeyeceğiz. Kahrolsun PKK ve yandaşları." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinin Çalışkan beldesi kırsalında, 26 Eylül'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucunda güvenlik korucuları Tosun ve Yerboğa şehit düşmüş, 2 güvenlik korucusu da yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 969 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
50'si tutuklu, 90 sanığın yargılanmasına devam edildi
02 Ekim 2018 21:38		 5 eski öğretmen ilk kez hakim karşısına çıktı
02 Ekim 2018 21:12
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin cezası onandı
02 Ekim 2018 20:23		 FETÖ'den yargılanan eski öğretmen hakim karşısında
02 Ekim 2018 20:08
20'si tutuklu 68 sanıklı FETÖ davasına devam edildi
02 Ekim 2018 19:40		 13 eski infaz koruma memuru hakim karşısına çıktı
02 Ekim 2018 19:07
Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davasına devam edildi
02 Ekim 2018 18:49		 Eski kurmay albayın telefonunda 'Bylock' tespit edildi
02 Ekim 2018 17:59
FETÖ'den aranan emniyet eski müdürü yakalandı
02 Ekim 2018 17:50		 'Sivil halk geldiği anda yüzlerce mermi atılıyordu'
02 Ekim 2018 17:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti
Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Gizemli Orman bölge şefi
Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza
Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 5
ulaşgkc 6
yoldaş 3
asabiyet 1
neticede masraftan kurtulmuş olduk 3
olay 2
sözlükte atışmak 3
kemal özdeş 2
Lidyalılar 2
özdek 1
SON İLANLAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Mersin Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam