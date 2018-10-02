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'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Kapsama giren suçların içinde, uyuşturucu satıcılığı ve mafya tipi silahlı örgüt kuruculuğu ve üyeliği de var
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP'nin af teklifine ilişkin, "Kapsama giren suçların içinde, uyuşturucu satıcılığı ve mafya tipi silahlı örgüt kuruculuğu ve üyeliği de var." değerlendirmesinde bulundu.
Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, cezaevlerinde yaklaşık 250 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu, teklifteki istisna suçlar çıkarılınca bu tekliften 163 bin kişinin yararlanacağının hesaplandığını bildirdi.
Anayasa Mahkemesinin, istisna tutulan suçlardan bazılarını istisna kapsamından çıkaran iptal kararları vermesi halinde, bu sayının artacağını belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:
"Kapsama giren suçların içinde, uyuşturucu satıcılığı ve mafya tipi silahlı örgüt kuruculuğu ve üyeliği de var. Burada şu hususu önemle belirtmek istiyorum. Okul önlerinde, sokaklarda, çocuklarımıza uyuşturucu satan, şeker diye zehir veren torbacıların aldığı ortalama ceza 5 yıldır. Af kanunu kabul edilirse bu torbacıların tamamına yakını dışarı çıkacak. Bu sayı 50 bin."
Feyzioğlu, uyuşturucu gelirinin dolaylı yollardan PKK'ya aktarıldığına işaret ederek, af kanununun, PKK'ya yaracağı uyarısında bulundu.
Terör örgütü sınıfına girmeyen silahlı örgütlerin kurucu ve üyelerinin de tahliye edileceğine dikkati çeken Feyzioğlu, "Yüce Meclisimizin bütün bunları dikkate almasını, polisimizin, yargımızın emeklerini düşünmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
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