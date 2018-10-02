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YDS başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden yapmış olduğu duyuruya göre 2018-YDS/3 başvuruları alınacak.
02 Ekim 2018 11:23
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YDS başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin konuya ilişkin duyurusu:

2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) 02 Aralık 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 02-10 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak olup adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Adayların başvuru sürecinde Ek'te yer alan Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri

Memurlar.Net
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