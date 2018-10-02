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YDS başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM internet sitesinden yapmış olduğu duyuruya göre 2018-YDS/3 başvuruları alınacak.
ÖSYM'nin konuya ilişkin duyurusu:
2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) 02 Aralık 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 02-10 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak olup adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Adayların başvuru sürecinde Ek'te yer alan Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Başvuru
Kılavuzu
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