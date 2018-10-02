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Başkan Tuna makam aracını şehit çocuğuna tahsis etti

Başkan Tuna kendi makam aracını süsleterek, 7 yaşındaki Recep Tayyip Yiğit'in sünneti için gönderdi
02 Ekim 2018 11:24
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Başkan Tuna makam aracını şehit çocuğuna tahsis etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit düşen Erkan Yiğit'in 7 yaşındaki oğlu Recep Tayyip Yiğit'in sünnet düğününde kendi makam aracını tahsis etti.

Başkan Tuna, erkekliğe ilk adımını atan Recep Tayyip Yiğit'in özel gününde makam aracını süsleterek, sünnet düğününe gönderdi.

Duygulu anlar yaşandı

15 Temmuz şehidinin oğlu Recep Tayyip Yiğit, sünnet düğününün yapıldığı Etimesgut Korkut Ata Kültür Merkezi'ne, Başkan Tuna'nın makam aracıyla geldi. Ankara sokaklarında sünnet kıyafetleri ile polis eskortlarının eşlik ettiği Başkan Tuna'nın makam aracıyla dolaşan Recep Tayyip Yiğit'in sünnet töreninde duygu dolu anlar da yaşandı.

Başkan Tuna'nın sürprizine çok sevindiklerini söyleyen amca Hakan Yiğit duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Şehidimizin emanetine devletimiz sahip çıkıyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna sağ olsun aracını gönderdi ve bizi duygulandırdı. Allah razı olsun"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan sünnet düğününde bol bol şehit Erkan Yiğit için dualar edilirken, Seymen ekibi de gösterileriyle alkış aldı.


Başkan Tuna, makam aracını şehit çocuğuna tahsis etti
Anadolu Ajansı
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