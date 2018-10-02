Bahçeli: İstanbul dışında her yerde aday göstereceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesi gerektiğini vurgulayarak, "BM yeni baştan yapılanmalı ve planlanmalıdır. 5'li çetenin hakimiyet ve hükümranlığı sorgulanmadan daha iyiye ulaşılamayacaktır. Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşma etkilidir. Zulümle abad olanın akıbeti berbat olacaktır" dedi.

Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"TBMM'nin yeni dönemi dün başlamıştır. Bugün yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Yeni yasama yılının ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. TBMM'nin açık ve çalışır olması, seçilmiş vekillerin görevlerinin başında olması ülkemiz için büyük bir kazançtır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya geçmesiyle Meclisimizin asli işlerini daha iyi yapacağına inanıyorum. Siyasetimizin anlam ve ahengi, inançlarımızın haklılığı, ülkülerimizin yüceliği çizgimizin kırılmadan devam etmesini sağlamıştır. Milletimizin desteğiyle varlığımızı sürdürdük, TBMM'de temsilimizi devam ettiriyoruz.

MHP, 24 Haziran'da yapılan seçimin ardından 50 milletvekiliyle grup kurma hakkını elde etmiştir. Başaramaz dediler başardık, devrilir gider dediler geldik. Onlar konuştu, biz inandık, onlar atıp tuttu biz milletimize güvendik. Kiralık gazeteci ve sözde aydınların oyunlarına göğüs gerdik. Sizler yalnızca milletvekili olmadığınız, kutlu bir inancın neferleri oldunuz. MHP'ye idam fermanı yazanları, siyasi provokatörleri kabusla tanıştırıp hayal kırıklığına uğrattınız. Hepinize teşekkür ediyor, alayınızı kutluyorum.

MHP dünden bugüne başkalaşma akıntısına kapılmadı, özgüvenini kaybetmedi. Kökünden ve öz değerlerinden kopmadı. Yeri geldi dara düştük, zora girdik helal yoldan çıkmadık, vatan ve millet sevdasından sapmadık. Türklüğün bekasını, Türkiye'nin tarihi haklarını vazgeçilmez ve tartışılmaz bir görev saydık. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşündük. Yine çok çalışacağız. Milletimizin hassasiyetlerine tercüman olacağız. Milletimizin lehinde tavır göstereceğiz. Yorulmak yok, vazgeçmek yok, atalet yok, gevşeklik yok; ya başaracağız ya başaracağız. Hiç kimsenin, hiçbir oluşumun hikmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin korumasına kollamasına ihtiyaç duymuyoruz.

KÜRESEL ISINMA MESAJI

Küresel ısınma, buzulların erimesi, çevre kirliliği, çölleşme, erozyon, doğal afetler insanlığı tehdit eden temel meselelerdendir. Uluslararası toplum iklim değişikliklerinin telafisine çare bulmak zorundadır. Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme yakalanacaksa çevreye hassasiyet gösterilmelidir. Geçtiğimiz günlerde Endonezya'nın bir adasında yaşanan deprem yüzlerce insanın ölümüne yol açmıştır.

"EKONOMİK FIRSATÇILAR BELİRLENMELİ"

Ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan bu yana fırsatçılık yapan kim varsa ne paylaşmayı ne bölüşmeyi idrak ve özümsememiş utanmazlardır. Vatandaşlarımız ne yerim derdindeyken kur artışını fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanları vardır? Ekonomik yangın söndü sönüyor. Yapılan zamlar ne olacak? Aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Stokçuluk yapanlara, yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı? Nedir bu içimizdeki haşeratlardan çektiklerimiz? Kötü günlerde sesi duyulmayandan hiç milli şahsiyet çıkar mı? İnsanlık bunlardan çok zarar görmüştür. Komşunun evi yanarken mutlu olamayız. Bugün dünyada sayıları 850 milyona yaklaşan insan gece yatağa aç giriyor. Bir tarafta doymayan yüz milyonlar, diğer tarafta obezliğine çözüm arayan bir azınlık vardır. Malum küresel çelişki her geçen gün kökleşmektedir.

"BM'NİN YAPISI DEĞİŞİME UĞRAMADIKTAN SONRA..."

Geçen hafta New York'ta düzenlenen BM toplantısı sadece günü kurtarmıştır. Küresel düzeyde Haitili mağdurları duyan yoktur. Suriyeli, Gazzeli, Kudüslü yavruları sahiplenen yoktur. Türkiye'nin dışında samimiyetle mücadele eden hiçbir ülkeden bahsetmek söz konusu olmayacaktır. Bize hangi insanlık dersini anlatacaklar? BM'nin tüm insanlarla ilgili olmasını sağlamak yalnızca lafta kalmıştır. BM'nin ana yapısı değişime uğramadıktan sonra barış ümitleri asla gerçekleşmeyecektir. BM uluslararası sömürü çarkının kaynağıdır. Bugüne kadar yaşananlar başka bir şey söylememize mahal bırakmamıştır. BM önce insan temelli olmalıdır. Devletlerin eşit temsiline imkan sağlamalıdır. BM yeni baştan yapılanmalı ve planlanmalıdır. 5'li çetenin hakimiyet ve hükümranlığı sorgulanmadan daha iyiye ulaşılamayacaktır. Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşma etkilidir. Zulümle abad olanın akıbeti berbat olacaktır.

ALMANYA'YA FETÖ TEPKİSİ: TERÖRİSTİN DELİLİ Mİ OLUR?

Sayın Cumhurbaşkanı'nın Almanya ziyareti son derece faydalı olmuştur. Türkiye ile Almanya arasındaki buzların erimesi olumlu bir gelişmedir. Dileğimiz uyum ve işbirliğidir. Merkel'in FETÖ konusundaki değerlendirmeleri hatalı ve izaha muhtaçtır. Merkel FETÖ için kanıt arıyorsa bu kapsamda henüz bir arpa boyu mesafe alındığı söylenemeyecektir. 251 şahadet delil değil midir? Almanya Başbakanı nasıl bir delil istiyor? Failin delili mi olur? Hain haindir, terörist teröristtir; imhaları da vaciptir. Almanya Başbakanı 15 Temmuz'a yanlış yönden bakmaktadır. Bu FETÖ'ye müsamahasını nasıl yorumlayacağız? FETÖ konusunda delil istemek gökyüzünde ağaç dikmeye yeltenmektir. Cesaretleri varsa desinler ki FETÖ'yü seviyoruz, arkasındayız. Daha tutarlı, daha dürüst olurlar. Almanya teröristleri iade etmelidir.

Euro2024 evsahipliğinin Almanya olacağı belirlenmiştir. Ülkemizin hakkı yenmiştir.

"SINIRÖTESİ İÇİN EVET DİYECEĞİZ"

Ülkemiz sınır ötesinden kaynaklanan terörist saldırıları göğüslemiştir. TBMM gündemine gelen TSK'nin sınırötesi harekat için yabancı ülkelere gönderilmesine MHP evet oyu verecektir. Teröristlerin hepsini birden imha etmek kaçınılmaz zaruriyettir. Her yerde temizlik, tam temizlik bekamız için şart ve elzemdir.

YEREL SEÇİMLER

Belediye başkanlarımızı merkez yoklamasıyla belirleyeceğiz. İstanbul dışında her yerde adaylarımızı çıkaracağız. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan kibir yuvalarını, bedbahtları ciddiye almayacağız. İşimize bakacağız. Sabrımızı taşırırlarsa unutmasınlar ki biz de gafile söyleyecek söz bitmez.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak mahalli idareler seçimlerine katılacağız. Mutlaka başaracağız, Allah'ın izniyle en iyi sonucu alacağız. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını dikkate ve ciddiye almayacağız