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Can Dündar'a silahla saldırıda bulunan saldırgana 10 yıl hapis

Gazeteci Can Dündar'a adliye önünde silahlı saldırıda bulunan Murat Şahin, 10 ay hapis, 4 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı
02 Ekim 2018 12:01
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Can Dündar'a silahla saldırıda bulunan saldırgana 10 yıl hapis

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın 6 Mayıs 2016 tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada fail Murat Şahin, 10 ay hapis, 4 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Dündar, MİT TIR'larıyla ilgili yargılandığı davanın duruşmasına katılmak üzere gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı Murat Şahin tarafından kameralar önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Olay sırasında NTV Muhabiri Yağız Şenkal da yaralanmıştı.

Tutuksuz yargılanan Murat Şahin, bugün görülen karar duruşmasında Can Dündar'ı yaralamaya teşebbüs, Yağız Şenkal'ı da yaralamaktan toplam 4 bin 500 lira para cezasına, ruhsatsız silah bulundurmaktan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Anadolu Ajansı
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