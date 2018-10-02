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Erdoğan: Kimse benim yakınımdır aday teklifiyle gelmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek, en verimli çalışmaları gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Kimse, 'Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur.' diye bize aday teklifiyle gelmesin
02 Ekim 2018 12:04
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Erdoğan: Kimse benim yakınımdır aday teklifiyle gelmesin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Yeni sistemde yürütme ile yasamanın net bir şekilde birbirinden ayrılmasıyla sizler asli görevlerinize çok daha fazla zaman ayırma imkanı bulacaksınız. Bütçe görüşmeleri başlamadan önce ele alamamız gereken işler bulunmakta. 100 günlük icraat programına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bu kapsamda 414 kanun maddesinin değişmesi gerekiyor. Yeni yönetim sistemiyle kanunlarda yapılması gereken güncellemeler bulunuyor. Bu kapsamda da 275 güncelleme bulunuyor. Bunlar aciliyet arz ediyor.

Yeni yönetim sistemine göre hazırladığımız ilk bütçeyi 2 hafta sonra Meclis'e gönderiyoruz. Yeni bütçeyle ekonomimizi faiz-kur-enflasyon şer üçgeninden kurtararak yeniden ülkemizi büyümeye kavuşturmaya kararlıyız. Bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Sabırlı olacaksınız, ancak stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle adımımızı atar gereğini yaparız. Faiz-kur-enflasyon saldırısına en iyi cevabı işlerimize dört elle sarılarak verebiliriz. Hamd olsun ihracatta büyük bir rekor kırıldı. Yürütme ve yasama organları olarak ortaya koyacağımız kararlılıkla bunların üstesinden geleceğiz.

Siyaset kurumu vakur bir duruş sergileyerek sürece olumlu katkı sağlamıştır. Ana muhalefet partisinin meseleyi ilgisi olmayan yerlere çekme gayretini milletime havale ediyorum, cevap verme gereği duymuyorum. Bir ülkede iktidara yürüme derdi olmayan, muhalefette kalan ve sürekli olarak ülkeye karalar çalan bir anlayıştan hiçbir şey olmaz. Benim milletim de bunlara iktidar koltuğu için yürü demiyor. Biz 2023'ten başlayarak 2053 hedeflerine ulaşmak için kan kusup kızılcık şerbeti içtik. Aslolan Türk milletinin menfaatleridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek, en verimli çalışmaları gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Kimse, 'Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur.' diye bize aday teklifiyle gelmesin."


Kimse benim yakınımdır aday teklifiyle gelmesin
Memurlar.Net
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