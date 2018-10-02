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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden servislerin internetten sorgulama hizmeti

Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukları okula giden velilerin servis şoförünü, servis aracını, güzergahı ve ücreti sorgulamasına imkan tanımak için internet üzerinden sorgulama hizmeti başlattı
02 Ekim 2018 12:09
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden servislerin internetten sorgulama hizmeti

Konya Büyükşehir Belediyesi, okul servislerini internet üzerinden sorgulama uygulamasını hayata geçirdi. Konya'da bu yıl 450 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi eğitim öğretime devam ederken Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki okul servislerinin sorgulanmasına imkan tanıyan önemli bir projeyi hayata geçirdi.

www.konya.bel.tr adresi ile atus.konya.bel.tr adresi üzerinden kullanıma sunulan Servis Aracı Sorgulama ile veliler, çocuklarının okul servisinin "Okul Servis Aracı İzin Belgesi" olup olmadığını, servis şoförlerini, araç rehberlerini, aracın hangi okullara çalıştığını ve servis ücretini sorgulayabiliyor. Sorgulamalar Kayıtlı Şoför Sorgulama, Kayıtlı Servis Aracı Sorgulama ve Okul Servisi Ücreti Hesaplama başlıkları altında yapılıyor.

Böylece şoförün servis aracı kullanmaya yetkin olup olmadığı, aracın izin belgesinin olup olmadığı öğreniliyor. Servis ücreti hesaplanırken de başlangıç ve bitiş noktaları seçilerek belirlenen ücretin ne kadar olduğu görülebiliyor.

Anadolu Ajansı
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