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'Hainler ordudan temizlenince TSK'nın operasyon gücü arttı'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TSK'nın Suriye ve Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib ve Kuzey Irak operasyonlarının her biri, coğrafyamızda pek az ordunun başarabileceği cesaret ve kahramanlık hikayeleridir."
"Darbe girişimine teşebbüs edenler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı. Bu hainler, ordumuzdan temizlendiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyon gücünün nasıl arttığını, darbenin hemen arkasından başlayan harekatlarla hep birlikte gördük."
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