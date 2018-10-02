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Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sevgili milletime seslenmek istiyorum. Gerçekten alışılmadık görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları belediye zabıtlarına iletin
VATANDAŞA FİYAT UYARISI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.
Erdoğan, "Sevgili milletime seslenmek istiyorum. Gerçekten alışılmadık görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları belediye zabıtlarına iletin" dedi.
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