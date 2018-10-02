1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis

78 yaşındaki Ali Ergin Güran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve dönemin Genelkurmay Başkanı aleyhinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin kararını bozan İstinaf Mahkemesi ise yaşlı adamı 7 yıl hapis cezasına mahkum etti
02 Ekim 2018 13:21
Yazdır
78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis

İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki Ali Ergin Güran'a, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aleyhinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından dava açıldı.


Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, Ali Ergin Güran'ı cezada indirim uygulamayarak, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca mahkeme, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Dava İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen ilk duruşmada paylaşımlardan hangisini kendisinin yaptığını hatırlamadığını söyleyen sanık Ali Ergin Güran, sosyal medya hesabına korsan giriş yapıldığını ve bunu gelen uyarıyla anlayarak 3 kez şifresini değiştirdiğini söyledi. Suç işleme kastı ile hareket etmediğini söyleyen Güran, beraatını istedi.

İlk duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yaşı ve kişisel durumuna göre yeniden bir değerlendirme yapılması gerekeceğini belirterek, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın kaldırılmasını istedi.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

2. Ceza Dairesi heyeti yerel mahkemenin kararını kaldırarak, yeni hüküm kurdu. Mahkeme heyeti, Ali Ergin Güran'ı hakkında takdiri indirim nedenleri bulunmadığını belirterek 7 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Öte yandan sanık avukatı kararı temyiz edeceklerini kaydetti.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 13,953 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doktora saldıran hasta, öğretmen çıktı
02 Ekim 2018 21:20		 Polisin son anda kurtardığı çocuk gelinin ifadesi şok etti
02 Ekim 2018 21:16
Karakolda kendini asmıştı! Emniyetten açıklama
02 Ekim 2018 20:49		 Doktoru 'ilaçlarını zamanında iç' dediği için vurmuş
02 Ekim 2018 20:28
Malatya'da kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü
02 Ekim 2018 18:56		 Bakırköy'de dehşet! Aracı vatandaşların üzerine sürdü
02 Ekim 2018 18:41
Taciz ettiği çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı
02 Ekim 2018 17:44		 Boşanma davası sonrası sopalarla birbirlerine girdiler
02 Ekim 2018 16:21
ATM'ye yerleştirdikleri düzenekle 3 ayda 3 milyon TL dolandırdılar!
02 Ekim 2018 16:19		 Hakkari'de 5 bin 307 kurusıkı tabanca ele geçirildi
02 Ekim 2018 15:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti
Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Gizemli Orman bölge şefi
Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza
Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 5
ulaşgkc 6
yoldaş 3
asabiyet 1
neticede masraftan kurtulmuş olduk 3
olay 2
sözlükte atışmak 3
kemal özdeş 2
Lidyalılar 2
özdek 1
SON İLANLAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Mersin Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam