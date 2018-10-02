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78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis
78 yaşındaki Ali Ergin Güran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve dönemin Genelkurmay Başkanı aleyhinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin kararını bozan İstinaf Mahkemesi ise yaşlı adamı 7 yıl hapis cezasına mahkum etti
İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki Ali Ergin Güran'a, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aleyhinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından dava açıldı.
Ayrıca mahkeme, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verdi.
İlk duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yaşı ve kişisel durumuna göre yeniden bir değerlendirme yapılması gerekeceğini belirterek, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın kaldırılmasını istedi.
İSTİNAF KARARI KALDIRDI
2. Ceza Dairesi heyeti yerel mahkemenin kararını kaldırarak, yeni hüküm kurdu. Mahkeme heyeti, Ali Ergin Güran'ı hakkında takdiri indirim nedenleri bulunmadığını belirterek 7 yıl hapis cezasına mahkum etti.
Öte yandan sanık avukatı kararı temyiz edeceklerini kaydetti.
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