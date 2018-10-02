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CHP 'Emeklilikte yaşa takılanlar' için komisyona başvurdu

CHP Grubu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na başvurarak, "Emeklilikte yaşa takılanlara" ilişkin verilen kanun tekliflerinin görüşülmesi ve bu kesimin sorunlarına çözüm üretilmesi için komisyonu toplantıya çağırdı
02 Ekim 2018 13:35
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CHP 'Emeklilikte yaşa takılanlar' için komisyona başvurdu

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına yazılı başvuruda bulundu.

Başvuruda, yeni yasama yılının açılmasıyla vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında beklentilerin ve parlamentoda bulunan 8 partiden 596 milletvekilinin sorumluluğunun arttığı belirtildi.

"Emeklilikte yaşa takılanlar" olarak bilinen vatandaşların, uzun yıllar boyunca sorunlarına çözüm aradığını ancak parlamento çoğunluğu oluşmadığı için beklentilerin karşılanamadığı vurgulandı.

Başvuruda, AK Parti dışında TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin tamamının, Meclis tatildeyken yeni yasama dönemi açılır açılmaz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için açıklamalarda bulunduğuna işaret edildi.

Konuya ilişkin 3 CHP milletvekilinin, 27. Yasama Dönemi'nde kanun teklifi verdiği, diğer parti gruplarından da tekliflerin TBMM Başkanlığına iletildiği anımsatıldı.

Toplum tarafından büyük bir beklenti oluşan bu konuya ne parlamentonun ne de komisyonun duyarsız kalamayacağının belirtildiği başvuruda, "Bu doğrultuda TBMM İçtüzüğü'nün 26. maddesinin size verdiği yetki çerçevesinde, TBMM Başkanlığı'na verilen konuya ilişkin kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nu toplantıya çağırmanızı CHP grubu olarak talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Meltem Öztürk
Anadolu Ajansı
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