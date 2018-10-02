Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak

Başkanlık tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru:



2018 YILI (SÖZPER 2018-I) 4/B SÖZLESMELI KUR'AN KURSU ÖGRETICISI, IMAM HATIP VE MÜEZZIN KAYYIM ALIMI EK YERLESTIRME ISLEMLERI

Baskanligimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere 2018 Yili (SÖZPER-I) 4/B Sözlesmeli KKÖ, IH ve MK Alimi Sözlü Sinavlarina katilarak 70 ve üzeri puan aldiklari halde tercih hakki elde edemeyen adaylara, Tasra Teskilatimizda çesitli nedenlerle bos bulunan ve asagidaki tabloda yer alan unvan ve kontenjan sayilari adedince ek yerlestirme yapilacaktir.

Bu kapsamda;

Adaylar, tercih islemlerini 15.10.2018 tarihinden itibaren 19.10.2018 tarihi saat 23.55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ isimli web portalimiz üzerinden yapacaklardir.

Tercih yapmaya hak kazanan adaylar, kontenjan sayisi 25'ten az olan gruplarda kontenjan adedince, diger gruplarda ise en fazla 25 tercihte bulunabileceklerdir.

Tercihlere yerlestirme islemleri, sözlü sinav basari puani en yüksek olandan baslamak suretiyle yapilacaktir.

Yerlestirme islemleri, adaylarin tercihleri ve basari siralamalari dikkate alinarak elektronik ortamda gerçeklestirilecektir. Basari siralamasinda sirasiyla sözlü sinav puani yüksek olana, sözlü puanin esit olmasi halinde KPSS puani yüksek olana, onun da esit olmasi durumunda KPSS'ye katildigi ögrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu sürenin de esitliginde dogum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Tercih yaptiklari halde tercihlerine yerlesemeyen adaylar, talepte bulunmalari halinde ait olduklari kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Baskanlikça re'sen yerlestirilecektir.

Tercih yapmayan adaylarin yerlestirme islemleri ise yapilmayacaktir.

Adaylar yerlestirme sonuçlarini 24.10.2018 tarihinde https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ web portalimiz üzerinden ögrenebileceklerdir.

Ilgililere duyurulur.

DIYANET ISLERI BASKANLIGI

Insan Kaynaklari Genel Müdürlügü

