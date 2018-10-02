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Akademik yıl açılış töreni Beştepe'de yapılacak
Yüksek Öğretim Kurumu, 2018-2019 akademik yıl açılış töreninin yarın Beştepe'de yapılacağını duyurdu.
"2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni", Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Toplu akademik yıl açılış töreninde, YÖK tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri"ni bu yıl almaya hak kazanan kişi ve kurumlara Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ödülleri verilecek.
"2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"ne Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet erkanının yanı sıra YÖK üyeleri, ilgili Kurum Başkanları, Büyükelçiler, tüm üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyen ve öğrenciler olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi katılacak.
AÇILIŞ TÖRENİ PROGRAMI
Tarih : 3 Ekim 2018, Çarşamba
Saat : 12.00
Yer : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Beştepe Millet Kongre ve
Kültür Merkezi
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
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