Akademik yıl açılış töreni Beştepe'de yapılacak

"2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni", Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Toplu akademik yıl açılış töreninde, YÖK tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri"ni bu yıl almaya hak kazanan kişi ve kurumlara Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ödülleri verilecek.

"2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"ne Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet erkanının yanı sıra YÖK üyeleri, ilgili Kurum Başkanları, Büyükelçiler, tüm üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyen ve öğrenciler olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi katılacak.

AÇILIŞ TÖRENİ PROGRAMI

Tarih : 3 Ekim 2018, Çarşamba

Saat : 12.00

Yer : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Beştepe Millet Kongre ve

Kültür Merkezi

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.