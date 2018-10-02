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2 Ekim 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
2 Ekim 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 2 Ekim 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.'Çatışın' talimatı veren baş imam yakalandı Mahrem yapı Brüksel'e kadar uzandı FETÖ'nün jandarma yapılanması operasyonu: 37 gözaltı Uşak'ta Bylock tespit edilen 8'i kadın 9 zanlı gözaltına FETÖ'nün medya yapılanması yargılaması İstinaf'ta devam ediyor Sanıklar savunma yapmayınca duruşma ertelendi Trabzonda ByLock kullandıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı Mali suçlara yönelik soruşturmada FETÖ, PKK, DHKP-C izi Kamuda aktif görev yapan 7 kişiye FETÖ gözaltısı İfadesini yalanlayan FETÖ'cü eski öğretmen tutuklandı 'Üssü boşaltın' anonsunu askeri savcı durdurmak istemiş Bitlis merkezli FETÖ soruşturmasında 7 gözaltı Ankara'da eski askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi
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