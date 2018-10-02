En acı tören! Minik Bayram 3 yıl sonra böyle uğurlandı

Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te meydana gelen olayda evlerinin yakınlarındaki en son parkta oynarken görünen Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin 5 yaşındaki çocukları Dursun Kaan Taşçı ve Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları 8 yaşındaki Bayram Erol kaybolmuş, aylarca süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı.



İHA'nın haberine göre, 2,5 yıl sonra Kelkit Çayı'na uçan bir araçta sulara kapılan muhtar Ayhan Cebeyi arama çalışmaları sırasında JAK ekipleri HES göletinde bir çocuk ayakkabısı içerisinde kemik parçaları bulmuştu. Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilen bulguların DNA testinde kaybolan Bayram Erol'a uygunluk sağladığı tespit edilmişti.

Bu sabah ilçeye getirilen kemik parçaları, polis tarafından bir kutu içerisinde Merkez Cami imamına teslim edildi.

Cami görevlilerince tabuta yerleştirilen parçalar defin için hazırlandı. Dede Bayram Erol'un taziyeleri kabul ettiği cenaze töreni için ilçede tüm camilerde ve belediye hoparlörlerinden sala verilirken, Bayram'ın naaşı 3 yıl önce ayrıldığı ve geri dönmediği evine götürülerek helallik alındı.

Bayram'ı evlerinin önünde anne Adile, baba Ömer ve babaanne Rukiye Erol, diğer kayıp çocuk Dursun Kağan Taşçı'nın ailesi ve vatandaşlar karşıladı.

Anne Adile Erol ve dede Bayram Erol'un gözyaşları eşliğinde okunan dualar ve alınan helallik sonrasında Bayram'ın naaşı cenaze töreni için tekrardan Merkez Camii'ne getirildi.