|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
TSK uçağı organ nakli için havalandı
Rize'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri, TSK tarafından tahsis edilen uçakla Isparta'ya getirildi
Rize'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) tahsis edilen uçakla Isparta'ya ulaştırıldı.
Rize'de beyin kanamasına bağlı beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki kadının organları ailesi tarafından bağışlandı. Kadının karaciğeri, TSK tarafından tahsis edilen uçakla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi.
Yaklaşık altı aydır karaciğer yetmezliği yaşayan 57 yaşındaki Kamil Parlak'a nakil yapıldı.
Nakil sonrası sağlığına kavuşan Parlak, herkesin organ bağışında bulunması gerektiğini belirterek, "Organlar, toprağa karışıp gitmesin. Verilsin ki hayatlar kurtulsun." dedi.
Hastanın eşi Fatma Parlak da nakille sadece eşinin değil, kendisinin ve çocuklarının da huzura kavuştuğunu vurguladı.
SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ ve Doku Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu da hastanın altı ay önce organ nakli listesine alındığını belirtti.
Nakil sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğunu anlatan Sabuncuoğlu, "Yakın zamanda hastamızı taburcu etmeyi düşünüyoruz. Ülkemizde organ nakli bekleyen hastalarımız çok fazla. Her organ bağışının bir hayat olduğunu bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Bu haber 1,526 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR