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Balıkçılar gözünü hamsiye çevirdi

1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunda bol miktarda avladıkları palamutla yüzleri gülen balıkçılar gözünü hamsiye çevirdi
02 Ekim 2018 15:53
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Balıkçılar gözünü hamsiye çevirdi

Balık avı sezonunun geride kalan bir aylık bölümünde palamut avcılığıyla yüzleri gülen balıkçılar, hamsi avcılığından da umutlu.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık avı sezonunda bir aylık sürenin geride kaldığını anımsattı.

Bu sürede istedikleri düzeyde olmasa da palamut avcılığıyla yüzlerinin güldüğünü vurgulayan Bayrak, zaman zaman da barbunya balığının bol miktarlarda avlandığını dile getirdi.

Palamuttan sonra en çok gelir getirici balık türünün hamsi olduğuna işaret eden Bayrak, "Hamsi avcılığının başlamasını dört gözle bekler olduk." dedi.

Bayrak, hamsinin bol ve bereketli olmasını beklediklerini ifade ederek, "Balık avı sezonunun başlamasının üzerinden bir ay geçti. Palamut avcılığı istediğimiz düzeylerde olmasa da olumlu seyrediyor. Bundan sonra gözümüz hamside olacak. Çünkü yavaş yavaş hamsi dönemi yaklaşıyor." diye konuştu.

On beş, yirmi gün içerisinde hamsinin kendini göstermeye başlayacağını belirten Bayrak, "Umudumuz hamsinin bol olması yönünde. Hamsi ne kadar bol olursa balıkçımız o kadar fazla kazanacaktır. Vatandaş ucuza balık tüketebilecektir. Hamsinin bir özelliği var. Hamsi fiyatları düşük olunca mecburen diğer balıkların da fiyatı geriliyor. Yani arz talep meselesi. İnşallah güzel bir hamsi sezonu geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Sinop'ta tezgahlarda palamudun tanesi 10, istavritin kilogramı 15, çinekopun kilogramı 20 liradan satılıyor.

Anadolu Ajansı
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