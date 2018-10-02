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FETÖ'den yargılanan eski rektör yardımcısına tahliye

Antalya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin, çıkarıldığı ilk duruşmada, mahkeme heyetince tahliye edildi
02 Ekim 2018 14:44
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FETÖ'den yargılanan eski rektör yardımcısına tahliye

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında, Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ziyarete gittiği için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanan AÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde akademisyen olan eski Rektör Yardımcısı Abdullah Aziz Ergin, bugün ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Aziz Ergin ile avukatları katıldı.

Hakkındaki 'FETÖ üyeliği' suçlamasını kabul etmeyen Ergin, duruşmadaki ifadesinde eski Rektör İsrafil Kurtcephe ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret ettiklerini doğruladı.

'HOCAYI YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN GİTTİM'

İsrafil Kurtcephe'nin teklifi üzerine ABD'ye gittiğini öne süren Abdullah Aziz Ergin, "O dönem Osman Şanal isimli savcı üniversite aleyhine çok sayıda soruşturma dosyası açmıştı. İsrafil hoca da eğer Fetullah Gülen'i ziyarete gidersek bu baskıların ortadan kalkacağını düşünüyordu. İsrafil hoca ile 40 yıla yakın bir tanışıklığımız var ve kendisini yalnız bırakmamak için birlikte gittim" dedi.

ABD'ye birlikte gittikleri Hasan Tarık Şen'in, örgütün sözde 'il imamı' olduğunu bilmediğini ileri süren Abdullah Aziz Ergin, yolculuk sırasında Şen ile dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine konuşması üzerine tartıştıklarını iddia etti.

GÜLEN, 'ARTIK İBADET YAPMANIZA GEREK YOK' DEMİŞ

Pensilvanya'da Gülen'in kaldığı yere girerken üstlerinin arandığını, telefonlarının alındığını, kimlik sorgulamalarının yapıldığını anlatan Ergin, bu durumu çok yadırgadığını ve rahatsızlığını daha sonra dile getirdiği söyledi. Uzun bekleyişin ardından Gülen ile görüştüklerini kaydeden Ergin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk önce İsrafil hoca söz aldı ve üniversitede yaptıklarını anlattı. Fetullah Gülen de 'O kadar güzel işler yapmışsınız ki artık ibadet yapmanıza gerek yok' dedi. Bunun üzerine araya girerek 'Nafile mi demek istediniz?' diye sordum. İtirazım üzerine herkes dönüp bana baktı. 1 dakika kadar sessizlik olduktan sonra Gülen, arkasına yaslanarak sinirli bir şekilde 'Evet evet nafile' dedikten sonra çekip gitti. Ben FETÖ üyesi olsaydım, orada Fetullah Gülen'e karşı o sözü söyleyebilir miydim?"

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanık Abdullah Aziz Ergin'in tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.
DHA
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