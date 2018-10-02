|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hakkari'de 5 bin 307 kurusıkı tabanca ele geçirildi
Hakkari'de polisin yaptığı yol kontrollerinde 5 bin 307 kurusıkı tabanca ile yüklü miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 24 Eylül- 01 Ekim tarihleri arasında yaptığı yol uygulamasında yüklü miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi.
5 bin 307 kurusıkı tabanca ile 3 bin 460 paket sigara, 96 kilo çay, 176 litre akaryakıt ve 9 bin 980 kilo gümrük kaçağı gıda malzemesine el kondu.
Kaçak malzemelerle ilgili 8 kişi hakkında işlem yapılırken, kurusıkı tabancalarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin tutuklandığı, diğer 2 kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Bu haber 1,008 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR