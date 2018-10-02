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MEB, bu sözleşmeli öğretmenden helallik istemeli!
MEB sözleşmeli öğretmen tayinlerini hala yapamadı. Bir sözleşmeli öğretmen bu süreçte babasını kaybetti
MEB sözleşmeli öğretmenlerin sağlık özrü atamalarını bir aya yaklaşılmış olmasına rağmen tekemmül ettiremedi.
Bir ilimizde görev yapan öğretmen, geçtiğimiz günlerde babasını kaybetti.
MEB'in gecikmesinden dolayı, babasının son günlerinde yanında olamadı.
İşte sözleşmeli öğretmenin paylaşımı
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