Eba.gov.tr'deki yarışma ödülleri de tasarrufa takıldı

Milli Eğitim Bakanlığı zaman zaman eba.gov.tr üzerinden ödüllü yarışma düzenlemektedir.

EBA.gov.tr'nin Yarışma kategorisinde şuan akitf beş yarışma görünmekte olup, bu yarışmalardan "Kısa Film", "Kadraj", "Senaryo" yarışmalarının sonuçlarının geçen Cuma günü açıklanması gerekiyordu.

Genel olarak yarışmaya katılan öğretmenlere ve öğrencilere 1000 ila 7 bin lira arasında birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri dağıtılmaktadır.

Ancak, Bakanlık, tasarrufun eba.gov.tr'yi kapsadığını belirterek yarışma sonuçlarını açıklamamaktadır.

Yarışmaya katılan öğretmen ve öğrenciler tasarruf uygulamasının bu derece yaygınlaştırılmasının bir hata olduğunu belirtip, Bakan Ziya Selçuk'un konuya eğilmesini beklemektedir.