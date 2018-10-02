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Köye inen ayı, koyun postunu çaldı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köye inen bozayı, bir evin yakınındaki koyun postunu dişleri ile çekerek götürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Ovacık ilçesine bağlı Aşağıtorunoba köyüne bozayı indi.
Bir evin yakınında, karpuz kabuklarını yiyen ayı, daha sonra koyun postunu sürükleyerek ormana götürdü.
O anlar ise ev sahibi tarafından cep telefonunun kamerasıyla anbean görüntülendi.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.
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