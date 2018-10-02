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78 yaşındaki cinsel istismar sanığına 13 yıl hapis

Kastamonu'da mahkeme çocuğa cinsel istismardan tutuklu yargılanan 78 yaşındaki sanığa 13 yıl hapis cezası verdi
02 Ekim 2018 15:06
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78 yaşındaki cinsel istismar sanığına 13 yıl hapis

Kastamonu'da, 16 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan 78 yaşındaki Hasan K, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tosya ilçesinde geçen yıl erkek çocuğunu motosiklete bindirerek gezdirme bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan Hasan K. hakkında, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi son kararı verdi.

'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Hasan K. savunmasında, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Ben böyle bir suç işlemedim.

Ben bir suç yapmadım. 78 yaşındayım. Mağdurum, komploya geldim. 88 yaşında gözleri görmeyen bir eşim var. Kimsemiz yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık ve mağdur avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Hasan K.'yi 'cinsel istismar' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırarak Kastamonu Cezaevi'ndeki tutukluluğunun da devamına karar verdi.
DHA
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