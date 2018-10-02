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2018 \ OHAL Komisyonu Kararları

OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti

OHAL Komisyonu, ihraç işlemine neden olabilecek herhangi bir kriter olmayan Diyanet personelini göreve iade etti
02 Ekim 2018 17:11
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OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti

689 sayılı KHK ile görevden ihraç edilen bir Diyanet personeli OHAL Komisyonuna başvurdu.

Komisyon yaptığı incelemede, ihraca gerekçe oluşturabilecek bir bilgi ve belge bulunmadığı tespitini yaparak personelin göreve iadesine karar verdi.

İŞTE 1,5 YIL SONRA GELEN GÖREVE İADE KARARI

MEMURLAR.NET'İN AÇIKLAMASI

OHAL Komisyon kararları resmi olarak herhangi bir yerde yayımlanmamaktadır. Memurlar.net olarak bizler, ziyaretçilerimizin 0532 540 0 590 nolu Whatsapp hattı üzerinden gönderdiği kararları yayınlamaktayız. Yayımlamış olduğumuz bu kararlar, komisyondan karar bekleyenleri umutlandırmaktadır. Sizler de hakkınızdaki kararları bize göndererek, karar bekleyenlere umut olabilirsiniz.
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