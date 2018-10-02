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Abdullah Gül'den 'malvarlığını yurt dışına kaçırdı' haberine açıklama
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün hakkında bir 'FETÖ' sanığının ifadesi üzerine yapılan ve "Yurt dışına para kaçırdı" iddiasını içeren haberleri yalanladı.
'FETÖ' suçlamasıyla tutuklu olan Hacı Murat Gülcan, mahkemeye gönderdiği dilekçede 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran'daki seçimler öncesi malvarlığını koruma endişesi ile naylon fatura işlemi yaptığını öne sürmüştü. Gülcan, "Sonra sahte faturalara devam ettiler ve sahte sözleşmelerle yurt dışına para kaçırdılar" demişti. Söz konusu haberi ilk olarak Odatv, daha sonra da Sözcü gazetesi muhabir imzalı olarak yayınlamıştı.
11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi de söz konusu iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada haberlerin yalan ve maksatlı olduğu ifade edilirken şöyle denildi:
"01.10.2018 tarihinde bir medya organında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül hakkında bir takım ticari faaliyetlerle ilgili yapılan haber tamamen yalan ve maksatlıdır. Ayrıca, haberde iddia edilen konularla ilgili 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün herhangi bir bilgisi ve ilgisi bulunmadığı gibi yurt dışında banka hesabı ve gayri menkulü bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz. "
11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi
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