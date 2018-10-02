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Taksim'de cinsel istismar davasında karar

Taksim'de 25 yaşındaki F.H.E'nin cinsel saldırıya uğramasına ilişkin tutuklu iki sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanıklardan biri 24 yıl, diğeri 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
02 Ekim 2018 15:22
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Taksim'de cinsel istismar davasında karar

Taksim'de 25 yaşındaki F.H.E'nin metruk binaya götürülüp cinsel saldırıya uğramasına ilişkin tutuklu iki sanığın "nitelikli cinsel saldırı, silahla yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Dursun Aydemir ile Engin Kayıran katıldı. Müdahil F.H.E. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı ise avukatları temsil etti.

Duruşmanın başlamasının ardından dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı raporunun dosyaya ulaştığını belirtti. Başkan, raporda sanık Engin Kayıran'ın DNA'sı ile olay yerinden elde edilen yırtık külotlu çorap üzerindeki sperm lekesinin uyumlu olduğunun belirtildiğini söyledi.

"RAPORU KABUL ETMİYORUM"

Rapora bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Engin Kayıran, "Ben değilim, raporu kabul etmiyorum" dedi.

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, her iki sanığın "hürriyetten yoksun bırakma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılmalarını talep ederken, sanık Kayıran'ın ayrıca, "kasten yaralama" suçundan da hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kayıran'ı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplamda 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kayıran'ın mağdur E.Y'ye karşı "kasten yaralama" suçundan beraatine hükmeden heyet, sanığı geçmiş yıllarda farklı olaylar nedeniyle yargılayan ve verdikleri cezayı erteleyen 6 ayrı mahkemeye ihbarda bulunulmasına hükmetti.

Heyet, sanık Aydemir'i ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan önce 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Geçmişte sabıkası bulunmayışı ve verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini indirim nedeni sayan heyet, sanık Aydemir'e bu suçtan verdiği cezayı 15 yıla düşürdü. Heyet, sanık Aydemir'e "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 5 yıl hapis cezası vererek, toplamda 20 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Mahkeme heyeti, her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verirken, olaya karıştığı ve firari konumda olduğu iddia edilen 'Rıdvan' adlı kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

25 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İddianamede, 21 Ocak 2017'de müştekiler F. H. E. ile E.Y. isimli iki genç kadının, Taksim İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde alkollü olarak yürüdükleri belirtilerek, yanlarına yaklaşan şüpheli Engin Kayıran'ın müşteki F.H.E'yi sırtına alarak kaldırdığı ve bu duruma müşteki E.Y'nin müdahale etmeye çalıştığı anlatıldı.

Şüpheli Kayıran'ın E.Y'ye tekme attığı ve ardından bıçaklayarak basit nitelikte yaraladığı kaydedilen iddianamede, bu kişinin müşteki F.H.E'yi sırtında taşıyarak şüphelilerden Dursun Aydemir'in evine götürdüğü ve her iki şüphelinin burada F.H.E'ye rızası olmadan cinsel istismarda bulundukları aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerden Engin Kayıran'ın, "nitelikli cinsel saldırı, silahla yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 2 yıldan 27 yıla, diğer şüpheli Dursun Aydemir'in ise "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 1 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Anadolu Ajansı
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