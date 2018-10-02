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Atalay Filiz davasında akıl sağlığı raporu istendi

İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Sanık vekili, Atalay Filiz'in cezai ehliyetinin tam olup olmadığı ile ilgili şüphelerin kaldırılması için tam teşekküllü bir hastanede gözlem altına alınmasını talep etti
02 Ekim 2018 15:32
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Atalay Filiz davasında akıl sağlığı raporu istendi

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı. Mahkemenin önceki duruşmasında alınmış olan karara göre belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi'nden istenen raporun henüz gelmediği belirtildi.


Sanık vekili Arzu Uçanok, Adli Tıp'tan beklenen raporun duruşmanın seyri için önemli olduğunu vurgularken ayrıca sanığın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerin kaldırılması için sanık Atalay Filiz'in tam teşekküllü bir hastanede gözlem altına alınarak akıl hastalığının bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınması talebini yineledi. Avukat Uçanok, Atalay Filiz'in çevresinin de akıl sağlığının yerinde olmadığının farkında olduğunu, daha önce kaplumbağasını mumyalaması, beyninde çip olduğunu düşünerek film çektirmeye gitmesi, cezaevinde dışkısını biriktirmesi gibi daha birçok davranışın şüpheleri güçlendirdiğini belirtti.


Mahkeme, Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi'nden istenen raporun takibini yapmak için ve sanığın üzerine atılı suç yönünden akıl hastalığının olup olmadığının araştırılması için dosyasıyla beraber Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek rapor aldırılması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


İDDİANAMEDE


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanığı Atalay Filiz'in, firari olduğu dönemde 7 adet sahte kimlik belirtiliyor. İddianamede sanığın, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.
DHA
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