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Atalay Filiz davasında akıl sağlığı raporu istendi
İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Sanık vekili, Atalay Filiz'in cezai ehliyetinin tam olup olmadığı ile ilgili şüphelerin kaldırılması için tam teşekküllü bir hastanede gözlem altına alınmasını talep etti
İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı. Mahkemenin önceki duruşmasında alınmış olan karara göre belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi'nden istenen raporun henüz gelmediği belirtildi.
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