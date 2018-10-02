Hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerden tercih alınacak

2018 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri: Başvuruların Alınması İşlemleri

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) (ÖSYS kapsamında özel yetenek programlarına yerleşenler dahil), Dikey Geçiş Sınavı (DGS),Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) ve Askeri Lise Mezunları için Üniversiteye Geçiş sınavı (ALÜGS) sonuçlarına göre yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, başvurmaları halinde başka bir üniversitede veya kayıtlarının bulunduğu üniversitede, Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri Merkezimizce yapılacaktır. Başvurular, 02-10 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar Başvuru Formunu ilgili kılavuzda belirtilen şekilde doldurup başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine onaylatmalarından sonra ekte sunulan başvuru merkezlerine giderek elektronik olarak başvuru bilgilerinin sisteme girilmesini sağlayarak başvurularını tamamlayacaklar ve Aday Başvuru Formunu Başvuru Merkezine teslim edeceklerdir. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar, başvuru ücretini ödedikten sonra Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.

Yerleştirme işlemine başvurmak isteyen adayların başvuru öncesinde Ek'te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Üniversiteler

Lisans Programları

Ön Lisans Programları

Başvuru Merkezleri

