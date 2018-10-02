|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye umut oldu
Kahramanmaraş'ta beyin ölümü gerçekleşen bir gencin kalp, karaciğer ve korneaları, organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere çeşitli illere gönderildi
Kahramanmaraş'ta 25 Eylül'de geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan ve ismi açıklanmayan gencin, tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.
Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü aile, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı ve isimlerinin açıklanmasını istemedi.
Ailenin olumlu yanıtının ardından gerekli sağlık merkezlerine bilgi verilerek gencin organlarının alınması için harekete geçildi.
Yapılan ameliyatın ardından alınan organlardan gencin kalbi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, karaciğeri Adana Şehir Hastanesi'ne, korneaları, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi, böbreklerinin ise kullanılır durumda olmadığı belirtildi.
Bu haber 827 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR