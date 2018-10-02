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TSK'dan Münbiç hattında 54'üncü devriye faaliyeti
TSK, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta ABD Silahlı Kuvvetleri ile 54'üncü koordineli bağımsız devriye görevini yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç hattında 54'üncü devriye görevini yaptı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 54'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
Muhammed Boztepe
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