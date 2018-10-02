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Doğuş Otomotiv Volkswagen AG ile distribütörlük anlaşmasını yeniledi
Doğuş Otomotiv ve Volkswagen Grubu'nun 25 yıla yaklaşan distribütörlük anlaşması, Grubun dijitalleşme temelinde başlattığı yeni gelişim stratejisi kapsamında güncellendi
Volkswagen Binek Araç Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Stackmann, anlaşmanın süre kısıtı olmadan yenilendiğini, bunun da Grubun, Doğuş Otomotiv'e olan güvenin ve iki kurum arasındaki güçlü birlikteliğin göstergesi olduğunu söyledi
Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ile Volkswagen Binek Araç Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Stackmann'ın imzalarıyla güncellenen distribütörlük anlaşması, Volkswagen Grubu'nun başta dijitalleşme olmak üzere gelecekte dünya genelinde geliştireceği yeni hizmet ve ürünlerin, Türkiye'deki hızlı ve tam uyumla kullanıcılara ulaşmasını sağlayacak.
WOLFSBURG'DA UCU AÇIK İTTİFAK
Bilaloğlu: Yeni teknolojiler ile hizmet kalitemizi daha da artıracağız
Ali Bilaloğlu"Güncellenen anlaşma ile birlikte, Doğuş Otomotiv olarak faaliyete başladığımız 1994 yılından bu yana, her yıl daha da güçlenen Yetkili Satıcı ve Servis teşkilatımız ile çağdaş teknolojileri ve çözümleri kullanarak Türkiye'de müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Doğuş Otomotiv'in Volkswagen Dünyasındaki en başarılı distribütörlerin başında geldiğini belirten Bilaloğlu " Bu başarımızın temelinde Türkiye genelindeki yetkili satıcılarımızın ve müşterilerimizin büyük desteği bulunuyor. Bizlere destekleri nedeniyle, teşekkür ederiz" diye konuştu.
Güncel anlaşma, Nisan 2020'den itibaren yürürlüğe girecek. Anlaşma, Volkswagen Grubu'nun dijital çözümlerinin Doğuş Otomotiv'in Türkiye genelindeki yetkili satıcı ve servislerinde uygulamaya alınmasından, gelecekte sunulacak dijital ürünlerin Türkiye'de kullanıcılar ile buluşmasına kadar birçok alanı kapsıyor.
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