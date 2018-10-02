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Doğuş Otomotiv Volkswagen AG ile distribütörlük anlaşmasını yeniledi

Doğuş Otomotiv ve Volkswagen Grubu'nun 25 yıla yaklaşan distribütörlük anlaşması, Grubun dijitalleşme temelinde başlattığı yeni gelişim stratejisi kapsamında güncellendi
02 Ekim 2018 16:07
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Doğuş Otomotiv Volkswagen AG ile distribütörlük anlaşmasını yeniledi

Volkswagen Binek Araç Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Stackmann, anlaşmanın süre kısıtı olmadan yenilendiğini, bunun da Grubun, Doğuş Otomotiv'e olan güvenin ve iki kurum arasındaki güçlü birlikteliğin göstergesi olduğunu söyledi

Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ile Volkswagen Binek Araç Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Stackmann'ın imzalarıyla güncellenen distribütörlük anlaşması, Volkswagen Grubu'nun başta dijitalleşme olmak üzere gelecekte dünya genelinde geliştireceği yeni hizmet ve ürünlerin, Türkiye'deki hızlı ve tam uyumla kullanıcılara ulaşmasını sağlayacak.

WOLFSBURG'DA UCU AÇIK İTTİFAK


Almanya'nın Wolfsburg kentinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Stackmann, distribütörlük anlaşmasının özellikle bir süre kısıtı olmadan güncellendiğini, bunun da Volkswagen Grubu'nun dünya genelindeki en büyük distribütörlerinden olan Doğuş Otomotiv'e duyduğu güvenin ve iki kurum arasında yıllara dayanan güçlü birlikteliğin bir göstergesi olduğunu söyledi. Törene, Volkswagen Binek Araç Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Peter Meiwald ve Volkswagen Binek Araç Uluslararası Satış Direktörü Achim Schaible de katıldı.

Bilaloğlu: Yeni teknolojiler ile hizmet kalitemizi daha da artıracağız

Ali Bilaloğlu"Güncellenen anlaşma ile birlikte, Doğuş Otomotiv olarak faaliyete başladığımız 1994 yılından bu yana, her yıl daha da güçlenen Yetkili Satıcı ve Servis teşkilatımız ile çağdaş teknolojileri ve çözümleri kullanarak Türkiye'de müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Doğuş Otomotiv'in Volkswagen Dünyasındaki en başarılı distribütörlerin başında geldiğini belirten Bilaloğlu " Bu başarımızın temelinde Türkiye genelindeki yetkili satıcılarımızın ve müşterilerimizin büyük desteği bulunuyor. Bizlere destekleri nedeniyle, teşekkür ederiz" diye konuştu.

Güncel anlaşma, Nisan 2020'den itibaren yürürlüğe girecek. Anlaşma, Volkswagen Grubu'nun dijital çözümlerinin Doğuş Otomotiv'in Türkiye genelindeki yetkili satıcı ve servislerinde uygulamaya alınmasından, gelecekte sunulacak dijital ürünlerin Türkiye'de kullanıcılar ile buluşmasına kadar birçok alanı kapsıyor.
NTV
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