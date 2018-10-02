1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anadolu'nun en büyük şirketi belli oldu

Tosyalı Holding'in amiral şirketi Tosçelik, Ekonomist tarafından her yıl yapılan 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' sıralamasında bu yıl da listenin zirveside yer aldı
02 Ekim 2018 16:10
Yazdır
Anadolu'nun en büyük şirketi belli oldu

Yassı çelik ve çelik boru üreticisi Tosyalı Holding, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği yatırımlar ve büyüyen üretim gücüyle sektördeki lider konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Holding iştiraklerinden Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş, Ekonomist Dergisi tarafından her yıl düzenli olarak yapılan "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasının zirvesinde yer aldı.

2017 yılında cirosunu bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 artırarak 5 milyar TL'nin üzerine çıkaran Tosçelik, geçen yıl yayınlanan ve 2016 verilerine göre hazırlanan listenin de birinci sırasındaydı.

"Hedefimiz bir dünya markası olmak"

Tosçelik'in zirvede yer aldığı listede, Tosyalı Holding'in toplam 4 farklı iştirakiyle temsil edilmesinin kendileri için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunun altını çizen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Tosyalı Holding olarak hedefimiz, vizyonumuz çok net:

Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde bir dünya markası olmak... Bu topraklarda doğmuş, büyümüş, bir şirket olarak en büyük önceliğimiz ise ülkemiz ekonomisine, ülkemiz insanına katkıda bulunmak; ülkemizle kol kola hak ettiğimiz seviyeye ulaşmak.

Yaptığımız tüm yatırımların, attığımız tüm adımların arkasında bu vizyon var. Bu kapsamda; ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda bir dünya markası olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün başlattığımız ve proje aşamasında olan tüm yatırımlarımızı devreye aldığımızda, sektörümüzde dünyanın hatırı sayılır üreticilerinden biri olacağız" ifadelerini kullandı.

"Taşın altına elimizi koymaktan çekinmeyeceğiz"

Tosyalı Holding olarak, 2018'i 'yatırım yılı' olarak gördüklerini de sözlerine ekleyen Fuat Tosyalı, "Son dönemde ülkemizin hedef olduğu tüm saldırılara ve ekonomimizde yaşanan tüm dalgalanmalara rağmen, yatırım planlarımızdan asla vazgeçmedik; vazgeçmeyeceğiz.

Aksine, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı ilke edinmiş; ülkesi için üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan bir şirket olarak çok daha fazla çalışmamız gereken bir dönemde olduğumuzun farkındayız.

Bu süreçte taşın altına elimizi koymaktan asla çekinmeden, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde; 2018'in geçtiğimiz yıllarda başlattığımız yatırım seferberliğinin en önemli dönüm noktalarından biri olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 15,035 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğuş Otomotiv Volkswagen AG ile distribütörlük anlaşmasını yeniledi
02 Ekim 2018 16:07		 Ayakkabı şirketi Sabo da konkordato ilan etti
01 Ekim 2018 17:21
Dünyaca ünlü kahve markası Ofçay'ı alıyor
01 Ekim 2018 17:07		 Palamutun fiyatı 10 TL'ye düştü
01 Ekim 2018 09:13
Türkiye'ye güvenin göstergesi: 1 milyar $
28 Eylül 2018 06:10		 Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
27 Eylül 2018 15:08
Türkiye'nin ihracat şampiyonu THY oldu
27 Eylül 2018 09:58		 TOFAŞ, üretime 9 gün ara veriyor
27 Eylül 2018 09:14
Eminiş Ambalaj, konkordato ilan etti
26 Eylül 2018 12:37		 Yerli anten ve diğer iletişim teknolojilerini geliştireceğiz
24 Eylül 2018 11:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!
OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Gizemli Orman bölge şefi
Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza
Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damien comolli 1
04.10.2018 standart liege vs akhisar bld.spor maçı 1
supporters 1
phillip cocu 2
maliye bakanlığının mckinsey şirketi ile çalışması 2
04.10.2018 malmö vs beşiktaş maçı 1
memurun mesai saatlerinde sosyal medyaya girişinin yasaklanması 4
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 5
uzam 1
sürekli karar değiştirmek 4
SON İLANLAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Mersin Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam