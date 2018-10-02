1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Darbecileri kaçmaya çalışırken yakalamışlar

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın tanıkları, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde yaşananları anlattı
02 Ekim 2018 16:26
Yazdır
Darbecileri kaçmaya çalışırken yakalamışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar ve yakınları ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık astsubay A.A, darbe girişiminin yaşandığı dönemde üste araç tahsis kısmında nöbetçi olduğunu belirterek, akşam uçaklar kalktıktan hemen sonra 143. Filo komutanı yarbay Mustafa Azimetli'nin otobüs istediğini söyledi.

Hakan Evrim'den acil otobüs talebi

Ardından da üs komutanı tuğgeneral Hakan Evrim'in bizzat arayıp, biraz da bağırarak, acil otobüs talebinde bulunduğunu ifade eden A.A, nöbetçi uzman çavuş E.Ş'yi otobüsle gönderdiğini kaydetti. A.A, ilerleyen saatlerde E.Ş. ile irtibat kurduğunu, onun da teçhizatlı kişilerin otobüse bindiğini ve zorla Genelkurmay Başkanlığına götürüldüğünü, burada çatışma çıkması üzerine sığınakta beklediğini söylediğini aktardı.

"Azimetli ve 10 silahlı teğmen ayrıldıktan sonra Ankara'nın bombalandığını öğrendim"

Bir süre sonra da araç tahsise Mustafa Azimetli'nin yanında 10 kadar silahlı teğmen ile geldiğini bildiren A.A, yakıt istediklerini, bununla ilgili görevli olmadığını söylemesi üzerine ayrıldıklarını anlattı. A.A, onlar çıktıktan sonra Ankara'nın bombalandığını öğrendiğini ifade ederek, daha sonra Yarbay İbrahim Galin ile irtibat sağladığını kaydetti.

Nöbetçi amir yüzbaşı Cihan Özgüç'ün de arayıp uçaklara yakıt verilmemesini emrettiğini dile getiren A.A, bunun üzerine yakıt tankerlerinin yanına gidip anahtarlarını aldığını ve sakladığını bildirdi.

A.A, araç tahsise döndüğünde oraya gelen bir grubun yine yakıt istediğini, yakıt olmadığını belirtmesi üzerine kendisini ve yanındaki iki kişiyi üs komutanı Hakan Evrim'in yanına zorla götürdüklerini kaydetti. 143. Filo önünde durduktan sonra Hakan Evrim'in de makam aracıyla geldiğini, yakıt alınması gerektiğini söylediğini anlatan A.A, yine yakıt olmadığını beyan ettiğini, bunun üzerine NATO tesislerine gidilmesini kararlaştırdıklarını bildirdi.

A.A, tesislere götürüldüklerini ancak kapının kilitli olduğunu dile getirerek, "Askeri üniforma giymiş teröristler, kapıyı açmak için zorladılar." dedi.

Daha sonra anahtarın bulunup kapının açıldığını söyleyen A.A, görevli uzman çavuşa yakıt vermeme yönünde imada bulunduğunu, uzman çavuşun da yanlış vanayı gösterdiğini belirtti.

A.A, darbecilere yakıt verilmediğini söyledi.

Darbecileri kaçmaya çalışırken yakalamışlar

Tanık T.K. de 15 Temmuz'da vardiya astsubayı olduğunu belirterek, akşam Ümit Yıldız başçavuşun telefon ederek karışık bir durum olduğunu, ulaşabildiği personelle üsse gelmesini söylediğini aktardı.

Televizyonu açtığında köprülerin kapatıldığını gördüğünü, askeri bir kalkışma olduğunu öğrendiğini belirten T.K, bazı personeli aradığını ve üsse gittiklerini kaydetti.

Sincan nizamiyesinden girmek istediklerinde nizamiyede bulunan tam teçhizatlı MAK personeli bir askerle tartıştıklarını, bu kişinin havaya bir el ateş ettiğini anlatan T.K, güvenlik personeli olduklarını belirttikten bir süre sonra içeri alındıklarını dile getirdi.

T.K, güvenlik taburuna gittiklerini, buradaki personele durumu sorduğunu ifade ederek, onların da terör saldırısı olduğunu ve takviye personelin birliğe geldiğini anlattıklarını söyledi. "Ne terör saldırısı, dışarıda bir kalkışma oluyor, haberiniz var mı?" dediğini anlatan T.K, olmadığı söylenince televizyonu açtırdığını ve yaşananları onların da gördüğünü bildirdi.

T.K, darbecilere karşı durmak gerektiğini aralarında konuştuktan sonra güvenli bir yer olarak lojmanlardaki bir uzman çavuşun evini seçtiklerini ve burayı karargah gibi kullandıklarını dile getirerek, içerideki timleri devriyeye çıkardıklarını ve içeriden bilgi aldıklarını belirtti.

Güneş doğduktan sonra pistin vurulduğunu ve üsse girmeye karar verdiklerini, bunun için de iki tim oluşturduklarını dile getiren T.K, nizamiyenin terk edildiğini gördüklerini aktardı.

Albayı saklanırken yakalamışlar

T.K, nöbet kulelerinden kimliği tespit edilemeyen şahıslar görüldüğüne dair anonslar geldiğini, "Kuzey nizamiye bölgesinde sundurmanın altında bir şahıs var." denilmesi üzerine buraya geçtiklerini bildirdi. T.K, "Olay yerine gittik. Araçtan indik. Silahlarımızı doldurduk. Yaklaştık. Sivil kıyafetli biri vardı. Tabancasına doğrulur gibi yaptı. Çekmedi. Keşke çekseydi. Teslim oldu. O kişiyi çok iyi hatırlıyorum. Kurmay albay Ali Eraslan. Dört tim personeliyle derdest ettik." diye konuştu.

Başka anonslar da geçtiğini anlatan T.K, ayaklarında MAK'çıların kullandığı bot olan sekiz sivil kıyafetliyi derdest ettiklerini bildirdi. T.K, bu sırada gri bir araç geldiğini, onu da durdurduklarını, sorduklarında içindeki kişinin Akın Öztürk'ün koruma astsubayı olduğunu söylediğini belirterek, etkisiz hale getirmeye çalıştıkları sırada Yarbay İbrahim Galin'in geldiğini kaydetti.

T.K, ayrıca daha önce yakaladıkları kişileri bir nizamiyeye götürdüklerini, sekiz kişiyi derdest etmeden önce nizamiyedeyken askeri inzibat aracının geldiğini söyledi. T.K, içinde yarbay askeri savcı ve teğmen bulunan aracı durdurduklarını belirterek, kim olduklarını sorduğunu ifade etti. T.K, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Biz, askeri hakim, savcıyız. Siz napıyorsunuz?) dediler burada. 'Biz buradakileri etkisiz hale getiriyoruz' dedik. 'Bu saatten sonra sakın silahlı bir şeye girmeyin' dedi. 'Biz içerideki ekiple görüştük. Teslim almaya geldik' dedi. 'Ne görüşüyorsunuz?' dedik, ortalık karışmış. Kimliklerini aldık. Eskişehir'i güvenilir biliyoruz. Eskişehir'den 'Böyle bir şey var' dediler. 'Hakim bey, yakaladıklarımız var, onları da teslim edelim' dedik. Teğmeni indirdi, 'sen onları teslim al' dedi. Tutanak tuttuk. Tutanaklarla beraber Ümit başçavuş yakaladığımız kişileri karargaha götürdü ve gelen askeri savcıya teslim etti. Ama o sekiz kişinin tutanağı tutulmadı. Genelde olay böyle gelişti. Eğer hakim, savcı gelmeseydi biz 141. ve 143. filoya girecektik."

Karargah bölgesinde daha önce derdest edilen bazı kişilerin ellerindeki kelepçelerin olmadığını gördüğünü söyleyen T.K, ilerleyen saatlerde de özel harekat polisi ile sivil savcıların geldiğini kaydetti.

Tanıklar O.D. ve O.G'nin de beyanda bulunduğu duruşmaya devam edildi.

Ertuğrul Subaşı-İsmet Karakaş
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,854 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
50'si tutuklu, 90 sanığın yargılanmasına devam edildi
02 Ekim 2018 21:38		 5 eski öğretmen ilk kez hakim karşısına çıktı
02 Ekim 2018 21:12
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin cezası onandı
02 Ekim 2018 20:23		 FETÖ'den yargılanan eski öğretmen hakim karşısında
02 Ekim 2018 20:08
20'si tutuklu 68 sanıklı FETÖ davasına devam edildi
02 Ekim 2018 19:40		 13 eski infaz koruma memuru hakim karşısına çıktı
02 Ekim 2018 19:07
Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davasına devam edildi
02 Ekim 2018 18:49		 Eski kurmay albayın telefonunda 'Bylock' tespit edildi
02 Ekim 2018 17:59
FETÖ'den aranan emniyet eski müdürü yakalandı
02 Ekim 2018 17:50		 'Sivil halk geldiği anda yüzlerce mermi atılıyordu'
02 Ekim 2018 17:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!
OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Gizemli Orman bölge şefi
Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza
Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damien comolli 1
04.10.2018 standart liege vs akhisar bld.spor maçı 1
supporters 1
phillip cocu 2
maliye bakanlığının mckinsey şirketi ile çalışması 2
04.10.2018 malmö vs beşiktaş maçı 1
memurun mesai saatlerinde sosyal medyaya girişinin yasaklanması 4
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 5
uzam 1
sürekli karar değiştirmek 4
SON İLANLAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Mersin Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam