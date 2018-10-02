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Cumhurbaşkanı Erdoğan ASTOP üyelerini kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, Ağrı Sivil Toplum Platformu üyeleriyle bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, TBMM Tören Salonu'nda Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) üyeleriyle görüştü.
Yaklaşık bir saat süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.
İsmail Çimen
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