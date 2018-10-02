Viranşehir'de 'inanç platosu' oluşturuluyor

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Viranşehir ilçesindeki Hazreti Eyyüp, eşi Hazreti Rahime Hatun ile Hazreti Elyasa'nın türbelerinin yer aldığı 470 dönümlük alanın inanç platosuna dönüştürülmesi için protokol imzalandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Viranşehir İlçesinin Eyyüp Nebi beldesinde kutsal mekanların bakım ve restorasyonu için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Viranşehir Belediyesi arasında protokol yapıldı.

Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Viranşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Dereci, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra hazırlanan protokolü imzaladı.

Protokole göre, Hazreti Eyyüp, eşi Hazreti Rahime Hatun ile Hazreti Elyasa'nın türbelerinin yer aldığı 470 dönümlük alan, inanç platosuna dönüştürülecek. Maliyeti yaklaşık 100 milyon lirayı bulan proje kapsamında oluşturulacak inanç platosunda cami, medrese, aşevi, külliye, ziyaretçi merkezi, şifalı su merkezi, çarşı kompleksi, türbeler, dinlenme alanları, seyir terasları ile otoparklar yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Abdullah Erin, kentte görev yaptığı dönem içerisindeki en güzel çalışmalardan birine imza attıklarını dile getirdi. Erin, "Ruhumuzun sükunete erdiği bir protokole imza attık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nihat Çiftçi de yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştıkları projenin ihale aşamasına geldiğini belirterek, "Çevre düzenlemesine de yapacağız. Eyüp Peygamber makamına yakışır bir proje oldu. Gezme alanları ve bunun yanında sabır taşıyla ve aynı şekilde şifalı suyu da yan yana nitelendirerek ziyarete gelen halkımıza sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rauf Maltaş