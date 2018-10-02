|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, orman köylülerinin zorlu toplama işleminin ardından pazara indirilen kestane kilogramı 6-15 liradan satılıyor
Kış ayların vazgeçilmezi kestane pazardaki yerini aldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, orman köylülerinin zorlu toplama işleminin ardından pazara indirilen kestane kilogramı 6-15 liradan satılıyor.
Şenol Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda çok iyi satış yapıldığını ve iç bölgelerden kestaneye talebin çok olduğunu söyledi.
Ceylan, "Kestane geçen sene iyiydi bu sene az. O yüzden de biraz pahalı." diyerek, daha çok İstanbul, Ankara ve Bolu'ya satış yaptıklarını kaydetti.
Kestanenin kilogram fiyatının 6 ile 15 lira arasında değiştiğini aktaran Ceylan, "Akçakocamızın en meşhuru bu. Tatlı ve tazedir şu anda kestaneler. Fındık yok, para yapmadı. Kestane yok ama para yaptı." ifadelerini kullandı.
Bu haber 2,343 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR