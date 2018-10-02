Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi

Kış ayların vazgeçilmezi kestane pazardaki yerini aldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, orman köylülerinin zorlu toplama işleminin ardından pazara indirilen kestane kilogramı 6-15 liradan satılıyor.

Şenol Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda çok iyi satış yapıldığını ve iç bölgelerden kestaneye talebin çok olduğunu söyledi.

Ceylan, "Kestane geçen sene iyiydi bu sene az. O yüzden de biraz pahalı." diyerek, daha çok İstanbul, Ankara ve Bolu'ya satış yaptıklarını kaydetti.

Kestanenin kilogram fiyatının 6 ile 15 lira arasında değiştiğini aktaran Ceylan, "Akçakocamızın en meşhuru bu. Tatlı ve tazedir şu anda kestaneler. Fındık yok, para yapmadı. Kestane yok ama para yaptı." ifadelerini kullandı.