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İlkokul bahçesindeki Atatürk büstü çalındı
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstü çalındı
Mersin'in Tarsus ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlkokulu bahçesinde bulunan Atatürk büstü, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yerinden sökülerek alındı.
Temin edilen yeni Atatürk büstü, okul bahçesindeki kaideye konuldu.
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