1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3. köprü hisselerine Çinliler talip

Çinli China Merchants Group'un İtalyan inşaat şirketi Astaldi'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki yüzde 33 hissesine talip olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Bloomberg'in haberine göre, China Merchants Group'un öncülük ettiği konsorsiyum Astaldi ile Türkiye varlıklarının satın alınması konusundaki görüşmelerde ilerleme sağladı ve kötü varlıklarına yaklaşık 1 milyar dolar değer biçti
02 Ekim 2018 17:09
Yazdır
3. köprü hisselerine Çinliler talip

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki yüzde 33'lük Astaldi hissesi için Çinli yatırımcı grubun gerçekleştirdiği görüşmeler kaynaklara göre hız kazandı. Roma merkezli Astaldi'nin anlaşmanın yıl sonunda gerçekleşmesini hedeflediğini belirtti.


Bloomberg'in haberine göre, Astaldi üçüncü köprü ve bağlantı yollarındaki hisselerini satmak isterken kaynaklara göre başka Çinli şirketler de alıcı konsorsiyuma dahil olmak için görüşme yürütüyor. Bir kaynağa göre Çinli yatırımcı grubu, köprü varlıklarına yaklaşık 1 milyar dolar değer biçiyor.

Kaynaklara göre nihai anlaşma henüz sağlanamazken kamu sahipliğindeki China Merchants Group teklif yapmama yönünde de karar alabilir.


Astaldi sermayesini artırmak ve borçlarını ödemek için anlaşmadan gelecek nakite güveniyor. İtalya'nın en büyük ikinci inşaat şirketi, Ağustos'ta liradaki değer kaybı sonrası görüşmelerin durmasının ardından 2,5 milyar euroluk borçlanması için konkordato yoluna başvurmuştu.


GÜNEY AFRİKALI FON TEKLİF VERMEYECEK

Çinli grup Haziran'da üçüncü köprü varlıklarıyla ilgilendiği sırada köprü hisselerini elinde bulunduran konsorsiyum 1,4 milyar dolar değerleme talep etmişti.

Astaldi'nin Mayıs yatırımcı sunumuna göre şirket söz konusu varlıklarını 350 milyon euro değerinde görüyor. Konuya yakın bir kaynak Çinli yatırımcı konsorsiyumuna Londra merkezli Centricus Asset Management'in de dahil olmak için görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Bir başka kaynak ise Güney Afrikalı altyapı fonu Harith General Partners'ın Astaldi hissesiyle ilgilendiğini ancak daha sonra teklif vermemeye karar verdiğini bildirdi.

Hong Kong merkezli China Merchants Group'un temsilcisi konuya ilişkin yorum yapmadı. Astaldi, Centricus ve Harith General da konuya ilişkin yorum yapmadı.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,680 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Microsoft Türkiye'de üst düzey atama
02 Ekim 2018 21:02		 Doğuş GYO'dan kira sözleşmelerinde kur indirimi
02 Ekim 2018 18:30
Aselsan 'SARP'ı tanıttı
02 Ekim 2018 18:07		 İnşaat malzemeleri ihracatı arttı
02 Ekim 2018 14:09
'Zamların sorumlusu küçük esnaf değil'
02 Ekim 2018 11:46		 Kira ödemelerinde TL'ye dönüş için 10 günümüz kaldı
02 Ekim 2018 11:02
Nunes Usta yaramıza parmak bastı
02 Ekim 2018 09:22		 Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
02 Ekim 2018 08:50
29 ay süre, faiz yok, dövizli borç TL'ye çevriliyor
02 Ekim 2018 08:10		 Demir çelik ürünlerinin ithalatında geçici olarak koruma önlemi alındı
02 Ekim 2018 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!
OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Gizemli Orman bölge şefi
Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza
Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damien comolli 1
04.10.2018 standart liege vs akhisar bld.spor maçı 1
supporters 1
phillip cocu 2
maliye bakanlığının mckinsey şirketi ile çalışması 2
04.10.2018 malmö vs beşiktaş maçı 1
memurun mesai saatlerinde sosyal medyaya girişinin yasaklanması 4
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 5
uzam 1
sürekli karar değiştirmek 4
SON İLANLAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Mersin Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam