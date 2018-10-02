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MHP liderinin yüzündeki kızarıklık merak konusu oldu
Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yüzünün sol tarafındaki kızarıklık dikkatlerden kaçmadı. Bahçeli'nin yüzündeki kızarıklığın neden olduğuna dair bir açıklama yapılmadı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısını yapmak için Meclis'te kürsüye geldi.
İç siyaset, ekonomi ve dış politika gibi alan
Bahçeli konuşmasına başlarken, sol yanağındaki kızarıklık dikkatlerden kaçmadı.
Bahçeli'yi görenler ne olduğunu merak ederken, MHP liderinin yanağına ne olduğuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
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