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Eski kurmay albayın telefonunda 'Bylock' tespit edildi

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili davanın sanıklarından eski Kurmay Albay Murat Koçyiğit'in Jandarma Genel Komutanlığına ait olan ve kendisine tahsis edilen resmi hatta "ByLock" yüklediği belirlendi
02 Ekim 2018 17:59
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Eski kurmay albayın telefonunda 'Bylock' tespit edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunmasına devam eden eski üsteğmen İsmail Yolaçıcı, FETÖ üyesi olduğuna dair mütalaayı kabul etmedi.

Genelkurmay İdari Tahkikat raporunda yer alan darbeye iştirak ettiğine dair tespiti de reddettiğini söyleyen Yolaçıcı, tahliyesini istedi.

Duruşmada söz alan eski Jandarma İstihbarat Okul Komutanı Kurmay Albay Murat Koçyiğit, dava dosyasına gelen evrak hakkında savunma yapmak istediğini ifade etti.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanığı gelen evraka ilişkin savunma yapması için huzura aldı.

Koçyiğit, FETÖ şüphelisi sanıklarla görüştüğü ve örgüt yöneticileriyle aynı baz istasyonundan aynı dönemde telefonunun sinyal verdiğini iddialarını reddetti.

Jandarma Genel Komutanlığına ait olan ve kendisine tahsis edilen resmi hatta "ByLock" yüklendiği tespitini de kabul etmediğini söyleyen Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Gelen evrakta benim 'ByLock' kullanıcısı olduğum yazılmış. Bu iddiayı kabul etmiyorum. Ben operasyonel hiçbir hat kullanmadım. Kullanmadığım bir hatta ByLock yüklemem mümkün değildir. Ayrıca MİT istihbarat raporları delil olarak kabul edilemez. 2014 yılına ait telefon ve baz istasyonu kayıtlarının tarafıma iletilmesini talep ediyorum."

Koçyiğit'in savunmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Muhabirler: Cemil Murat Budak, Mehmet Kara
Anadolu Ajansı
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