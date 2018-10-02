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Okulun önünde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir öğretmen, okulun önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
02 Ekim 2018 18:03
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Okulun önünde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Mehmet Akif Ersoy İlkokul' unda görev yapan Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu (61), görev yaptığı okulun önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yılların sınıf öğretmeni A. Kamil Kalıpçıoğlu, okuldan çıktığı sırada fenalaşarak yere düştü.

Olay yerine çağrılan 112 ekipleri uzun süre kendisine kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Kalıpçıoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
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