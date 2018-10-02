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Aselsan 'SARP'ı tanıttı

Aselsan'ın Konya'da kuracağı fabrikada üretmeyi planladığı 'SARP' (Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi), 3'üncü Savunma Sanayi Zirvesi'nde tanıtıldı
02 Ekim 2018 18:07
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Aselsan 'SARP'ı tanıttı

Konya, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı 3'üncü Savunma Sanayi Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Konya Sanayi Odası tarafından Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle düzenlenen zirvede, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer alan Aselsan, Roketsan ve STM gibi firmaların yanı sıra 50 firma, yerli ve milli üretimlerini sergiledi. Zirveye, Konya Valisi Yakup Canbolat, Savunma Sanayii Başkanlığı Harekat Destek Grup Başkanı Yüksel Ünal, askeri yetkililer, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin savunma sanayinde yüzde 80 bağımlılıktan yüzde 65 yerli üretime ulaşmayı başardığını söyledi. Kütükcü, şöyle konuştu:

"Konya'da 100'ün üzerinde firmamız şu anda savunma ve havacılık sanayine çalışıyor. Bu firmalarımızın çoğunluğu da, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği'ne kayıtlı, yani ihracat yapıyor.

Konya, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ihracatının yüzde 94,5'ini gerçekleştiren 5 şehir arasında yer alıyor. Ayrıca ülkemizin MPT-76, MİLGEM, Altay Tankı, Hava-Kara Savunma Sistemleri gibi milli projelerinde yer aldık.

ASELSAN, TAİ, Roketsan, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu gibi ana yüklenicilere hizmet veren firmalarımız var. Savunma sanayinin kullandığı havan parçaları, silah, mermi, roket başlıkları, zırhlı araç parça ve ekipmanları gibi birçok ürün de şehrimizde halihazırda üretiliyor."

ASELSAN FABRİKASI İÇİN SÖZLEŞME MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR

Aselsan'ın Konya'ya kuracağı fabrikaya da değinen Kütükcü, "Konya, bu yatırıma, kurulan Konya Savunma Sanayi A.Ş. ile yüzde 49 ortak oldu. Bu yatırım Konya'nın birlik ve beraberliğiyle şehre kazandırıldı. Yatırımın hayata geçmesi için şu anda sözleşme müzakereleri devam ediyor. Bu müzakerelerin sonucunda yatırımcı firmanın imzasının atılmasından sonra, kazma vurularak üretime başlanacak" dedi.

F-35'İN BAZI PARÇALARI SADECE TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Türk savunma sanayinin sektörde söz sahibi olduğunu ifade eden Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin ise şunları söyledi:

"Herkes bir şekilde dışarıdan tedarik eder. Önemli olan kritik teknolojileri kendi ülkenizde üretmek. Biz son dönemde ülkemizde kritik teknolojileri üretmeyi başardık. Her türlü kara-deniz platformu, silah sistemlerini özgün olarak tasarlayıp üretebiliyoruz ve dünyaya pazarlayabiliyoruz. F-35 uçaklarına bile ciddi anlamda üretim yapıyoruz. Hatta bazı parçaları sadece Türkiye üretiyor. Bu yeteneklerimizin üzerine uydu fırlatma yeteneğimizi ekledik. Artık kendi fırlattığımız uydular yörüngeye yerleştiriliyor."

Konuşmaların ardından Savunma Sanayi Zirvesi'nin fuar alanında firmaların açtığı serginin açılışı yapıldı. 2 gün sürecek sergi de Aselsan'ın Konya'da kuracağı fabrikada üretilecek 'SARP' (Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi), MPT-76 Milli Piyade Tüfeği, keskin nişancı tüfekleri ile Konya'da üretilen silahlar sergileniyor.

ASELSAN SARP

Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde hava ve kara tehditlerine ve asimetrik tehditlere karşı kullanılmaktadır. Harekat ihtiyacına uygun olarak sisteme farklı silahlar takılabilmektedir. Gece ve gündüz gözetleme, hedef tespit ve takip imkanı sağlayan SARP, gelişmiş uzaktan komuta yetenekleri ile kullanıcı personelin güvenliğini en üst seviyeye taşımaktadır.
DHA
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