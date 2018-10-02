|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Çeyrek altın ne kadar?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,38 artışla 232,70 liradan tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 379,00 lira, Cumhuriyet altını 1.553,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,38 yükselişle 232,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
Bu haber 2,914 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR