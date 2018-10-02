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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.29'da merkez üssü Çağlayancerit olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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