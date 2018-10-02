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Malatya'da kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğanşehir ilçesinin Sürgü Mahallesi Kurudağ mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye giden ekiplerce, 3 kişi izinsiz kazı yaparken yakalandı.
Alanda yapılan incelemede define aradıkları belirlenen şüphelilerin 3 metre çapında 6 metre derinliğinde çukur kazdıkları, çukuru aydınlatmak için de jeneratör kullandıkları belirlendi.
Şüphelilerin kullandıkları jeneratör, kürek, kazma, balyoz, çekiç, el testeresi ve levye ile diğer malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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