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Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edildi
02 Ekim 2018 19:11
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Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi konusunda hükümete verilen izin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tezkere üzerinde İYİ Parti grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Afrika'nın uluslararası dayanışmadan istifade etmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bu büyük kıtanın kadersiz insanlarına karşı sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Afrika'nın inşasına yardımcı olmasını istediklerini ifade eden Sezgin, tezkereye destek verdiklerini bildirdi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Afrika'da güven ve istikrarın sağlanmasının dünyanın sorunu olduğuna işaret ederek, önlem alınmazsa kıtadaki insani ve siyasi krizlerden başta yakın coğrafya olmak üzere dünyanın geri kalanının etkileneceğini belirtti. Özdemir, Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğini artırması gerektiğini kaydetti.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ise Türkiye'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile ekonomik, insani ve kültürel işbirliğini sonuna kadar desteklerini ancak BM çatısı altında olsa bile bölgeye asker gönderilmesine karşı olduklarını, bu nedenle tezkereye destek vermeyeceklerini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, CHP'nin uluslararası terörizmle mücadele konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, "İdlib ne kadar önemliyse yakın gelecekte Afrika'da aynı derecede önem kazanacaktır. Biz El Kaide, IŞİD ve ona biat eden radikal örgütlerinin Afrika'da küllerinden yeniden doğacak bir alan keşfetmesinden endişe ediyoruz. Afrika, 2018 yılında radikal İslamcıların adeta rekabet ettiği bir sahaya dönüşmüş durumda." diye konuştu.

Türkiye'nin öncelikleri arasında Afrika'nın istikrarına küresel barış ve terörle mücadele bağlamında katkıda bulunmasının yer alması gerektiğini dile getiren Çeviköz, tezkereye destek vereceklerini bildirdi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Afrika ile Türkiye'nin müşterek tarihi bulunduğuna dikkati çekerek, kıtanın önümüzdeki yüzyılın parlayan yıldızı olacağını söyledi.

Türkiye'nin son 15 yılda değişen dış politika paradigmasıyla yer yüzündeki tüm mazlumlara umut olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Afrika'da halklar ve devletler arasında bir sorun olduğunda halkın artık Türkiyesiz çözümü kabul etmeyeceğini belirtti.

Türkiye'nin Somali'de yaptıklarıyla, sadece bu ülkenin değil tüm kıtanın saygınlığını kazandığını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin kıta devletlerine ilişkin faaliyetlerinin sadece kalkınmaya ilişkin olmadığını ortak tarihin de ayağa kaldırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, "Osmanlı'dan günümüze kadar bir Afro-Avrasya yani Avrupa, Asya, Afrika ülkesi olan ülkemizin, 21. yüzyılın gerçekleriyle uyum içerisinde yeni bir döneme giren Afrika politikasının gereği olarak bölgede yer alması stratejik bir önceliktir." dedi.

Konuşmaların ardından tezkere oylanarak kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Suriye ve Irak'a asker gönderilmesine ilişkin hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.
Anadolu Ajansı
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