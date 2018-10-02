1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sigara çevreyi de öldürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sigara içmenin sadece yılda yaklaşık 7 milyon kişiyi öldürmekle kalmayıp aynı zamanda çevreye de yıkıcı bir etkisi olduğu konusunda uyardı.
02 Ekim 2018 19:27
Yazdır
Sigara çevreyi de öldürüyor

DSÖ tarafından yayımlanan yeni bir raporda, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sigaranın, aynı zamanda ormansızlaşmaya, su ve toprak hasarına ve asitlenmeye neden olarak çevreye büyük zarar verdiği belirtildi.

Raporda, her yıl 6 trilyon sigaranın üretildiği bilgisi paylaşılarak, bunun, dünyada gıda ürünlerinin toplu üretiminden daha fazla zarar verdiğine işaret edildi.

Raporun yazarlarından Nicholas Hopkinson, sigaranın çevreye olumsuz etkileri nedeniyle "etik olmayan ürün" olarak görülmesi gerektiğini savundu.

Uzmanlar, 50 yıl boyunca günde 1 paket sigara içen tek bir kişinin, 1,4 milyon litre suyun tükenmesinden sorumlu olduğunu hesapladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 324 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı
02 Ekim 2018 19:15		 Karaciğer kanserinin teşhisini kolaylaştıracak yazılım
02 Ekim 2018 08:05
Canan Karatay: Gebelere şeker yüklemesinler
01 Ekim 2018 23:38		 Prematüre bebek kalp ameliyatıyla hayata tutundu
01 Ekim 2018 23:00
Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu
01 Ekim 2018 14:49		 Türkiye'de 1 milyon kişi uykusuz kalıyor
30 Eylül 2018 22:44
'Aynı acıları başkaları yaşamasın' diye çabalıyor
30 Eylül 2018 21:54		 MS hastalarına 'nefes'le gelen şifa
29 Eylül 2018 23:24
Sonbahar aylarında birçok hastalık pusuda bekliyor
29 Eylül 2018 15:08		 Alzheimer hastaları yakınları depresyona giriyor
28 Eylül 2018 10:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!
OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Gizemli Orman bölge şefi
Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza
Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 5
04.10.2018 malmö vs beşiktaş maçı 1
göbek 1
nato kafa nato mermer 1
yay burcu 1
olay 2
Jelibon 2
Abbiiee 2
batıyoruz çığırtkanlığı yapmayın,hükümeti destekleyin 3
uzam 1
SON İLANLAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Mersin Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam