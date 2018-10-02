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Komiser yardımcısı adayı giriş sınavı belgeleri yayımlandı

2018 Yılı 4. Dönem Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı Giriş Sınavı Belgeleri yayımlandı.
02 Ekim 2018 19:31
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Komiser yardımcısı adayı giriş sınavı belgeleri yayımlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne lisans mezunu öğrenci alımları için 06 -19 Eylül 2018 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvuru işlemini tamamlayan kadın adaylardan; 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 3 üncü bendinde "Ön başvuru alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday351843 şahsen müracaatta bulanmak üzere çağrılır" hükmü gereğince çağırılan en son kadın adayın KPSS P3 Puanı 74,99119 olarak belirlenmiş olup, şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılmıştır.

1- Adaylar; Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olmaları halinde bir sonraki gün Mülakat/Sözlü Sınavına tabii tutulacaklardır.

- 13 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 15 Ekim 2018 tarihinde,

- 20 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 22 Ekim 2018 tarihinde Mülakat/Sözlü sınavına katılacaklardır.

Sınava katılacak adayların mağdur olmamaları için yukarıdaki belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerekmektedir.

2- Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

3- Erkek adaylar başvuru ve sınava gelirken sakal traşlı olarak gelmeleri gerekmektedir.

4- Adaylar fiziki yeterlilik sınavı için gelirken yanlarında spor ayakkabı - eşofman getirmeleri gerekmektedir.

5- Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat/ sözlü sınavına alınacaklarından yanlarında uygun kıyafet getirmeleri gerekmektedir.

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Memurlar.Net
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